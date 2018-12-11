Обзор Криптовалюты Litecoin

Криптовалюта Litecoin(LTC) является заслуженно популярной среди пользователей, что можно считать его сильной стороной. Когда-то она занимала вторую строчку по капитализации, уступая лишь всем известному Bitcoin(BTC). На данный момент она находится на 7 месте по капитализации.

Основателем монеты является программист Чарли Ли. Litecoin был создан в 2011 году посредством форка блокчейна Bitcoin. Данный способ создания новых монет является распространенным, но не многие из созданных таким путем монет могут похвастаться успехом среди пользователей. Недаром данную цифровую валюту называют «цифровым серебром». LTC за несколько лет заслужил сильное доверие и репутацию, что даже позволяет ему использоваться как платежное средство во многих магазинах. А вот чтобы, ознакомиться другими валютами и увидеть их стоимость стоит посмотреть криптовалютные биржи тут.

Так как для LTC за основу был взят блокчейн BTC, то отличительные особенности этой криптовалюты лучше рассматривать в сравнении с Bitcoin. По некоторым характеристикам Litecoin, конечно же, имеет сходство с Bitcoin. Похожими чертами являются частичная анонимность транзакций и децентрализованность. LTC также использует для проверки транзакций механизм Proof-of-Work, который основывается на вычислительной мощности сети.

Но не даром Litecoin является отдельным самостоятельным проектом, что обязывает его иметь определенные изменения и улучшения в используемой технологии.

Можно назвать несколько косвенных отличий. Эмиссия монет LTC в 4 раза превосходит эмиссию BTC и составляет 84 млн. монет. Сложность генерации блоков в блокчейне LTC пересчитывается намного быстрее, что позволяет быстрее создавать новый блок. Все это непосредственно сказывается в лучшую сторону на скорости подтверждения транзакций. Litecoin является своеобразной облегченной версией Bitcoin.

Майнинг LTC является более эффективным на процессорных мощностях, нежели на видеокартах. Важным отличием является алгоритм, на котором происходит подтверждение транзакций в сети LTC. Алгоритм имеет название Scrypt и требует большего количества вычислительной мощности, что не позволяет устройствам ASIC получить преимущество.

При осуществлении транзакций в сети взимается минимальная комиссия, что позволяет выгодно использовать Litecoin для небольших платежей. Он удобен в повседневном использовании, благодаря поддержке любых видов кошельков для хранения криптовалюты, таких как аппаратные, онлайн или десктопные кошельки.