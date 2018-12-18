Новорожденная девочка обнаружена в мусорном баке в одном из дворов Калуги

Новорожденную девочку нашел в контейнере с мусором житель города Калуги. Происшествие произошло на улице Дарвина во дворе жилого дома. Молодой человек вызвал полицию.

Ребенок сразу же был доставлен в городской перинатальный центр. Первичный осмотр показал, что на теле девочки нет телесных повреждений и следов обморожения, хотя температура воздуха минус 13 градусов. Обстоятельства случившегося выясняются.

Подобный случай произошел ранее в городе Нижнекамске, в Республике Татарстан. Девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет, заметил случайный прохожий. С признаками переохлаждения она была доставлена в медицинское учреждение и помещена в инкубатор. Мать ребенка задержана, ей предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего.