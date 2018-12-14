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В ФОКУСЕ

Новогоднее шоу с героями «Союзмультфильма» сорвалось по политическим причинам

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категория: В ФОКУСЕ

На стадионе «Лужники» планировалось провести первое грандиозное шоу с персонажами мультипликационной студии «Союзмультфильм», однако недавно его отменили.

В СМИ отмечают, что в агентстве ASAP, являющемся лицензиатом студии, решили отказаться от осуществления данного мероприятия. Его руководитель Юрий Донцов отмечает, что оно не состоится по политическим причинам, так как компания из Великобритании не смогла привезти в Россию огромный шатер, не выполнив тем самым контракт.

Однако ряд источников не согласен с данным объяснением. Они отмечают, что агентству не удалось отправить предоплату за оснащение шоу и необходимое оборудование по причине отсутствия необходимых для этого средств. «Дыра в бюджете» появилась из-за отказа участия в мероприятии возможного инвестора.

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