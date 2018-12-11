Нейросеть научилась оживлять фигуры людей на фотоснимках

Специалистам из США удалось создать уникальный алгоритм, базирующийся на нейронной сети и способный «оживлять» людские фигуры, которые запечатлены на фотоснимках.

Новая технология автоматически проектирует 3D-модель фигуры человека, а потом начинает воспроизводить ее с использованием созданной анимации. В этом проекте участвовали работники Вашингтонского университета и специалисты из «Фейсбука». Они отметили, что заставить алгоритм делать фото «живыми» крайне сложно, но вполне возможно.

«В действительности мы применили целый ряд комплексных алгоритмов, так как этот процесс требует реализации сразу нескольких задач. Первым делом необходимо отделить фигуру на снимке от заднего фона. Затем разрабатывается его модель в полном 3D, а в конце она покрывается текстурами и анимируется», – отметила Ира Кемельмахер-Шлицерман.