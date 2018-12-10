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В ФОКУСЕ

Названы регионы с самыми маленькими и большими пенсиями

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники Пенсионного фонда РФ опубликовали информацию о регионах с максимальными и минимальными пенсионными выплатами. На 1-е место попала Чукотка.

В лидирующем регионе средняя пенсия равна 25,1 тысячам рублям. Следующую строчку смог занять Ненецкий автономный округ, отстающий от лидера на 3123 рубля. Потом идет Магаданская область со значением в 21,5 тысячи рублей. Если же брать всю Российскую Федерацию, то в ней средняя величина пенсионных отчислений составляет 14,1 тысячи.

Оказалось, что до этого параметра не смогли добраться 46 регионов РФ. Наиболее маленькие выплаты были зафиксированы в следующих местах: Калмыкии (чуть больше 12 тысяч рублей), Дагестане (чуть больше 11,5 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарии (чуть меньше 11,5 тысячи рублей).

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