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КОСМОС

NASA взорвало Нибиру и спасло Землю от уничтожения

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категория: КОСМОС

Одному из жителей США удалось запечатлеть странную картину в ночном небе. Сначала на ней появилась загадочная сфера красного цвета, а затем небосвод озарила яркая вспышка и объект пропал.

По словам свидетеля произошедшего, он даже почувствовал небольшую ударную волну. Уфологи тут же заявили, что очевидец смог запечатлеть уничтожение планеты Нибиру, которая уже долгое время угрожала Земле полным уничтожением. NASA скрывало это от людей, боясь паники и хаоса.

Однако американские специалисты не стали сидеть, сложа руки, а подготовили план по спасению нашей планеты от гибели. Для этого они создали неизвестное оружие и взорвали с помощью него Нибиру. Охотники за НЛО не исключают, что на этот объект была послана команда астронавтов, которая и уничтожила его. Однако большинство пользователей и ученых отнеслись к данной новости с большой долей скептицизма.

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