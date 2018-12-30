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КОСМОС

NASA собрало ученых для поиска инопланетных цивилизаций

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категория: КОСМОС

В NASA решили собрать исследователей космоса для нахождения внеземных цивилизаций и разработки базовых критериев их поиска. Специалисты собираются использовать мощнейшие телескопы.

Этой осенью в Хьюстоне состоялся симпозиум «НАСА», на который были приглашены ведущие эксперты в области обнаружения представителей инопланетных рас. В рамках форума учеными был составлен перечень условий, которым необходимо следовать для нахождения пришельцев. Они также попытались ответить на вопрос, почему человечество все еще не нашло ни одного признака существования инопланетян, если учесть, что во Вселенной имеется бесчисленное количество внеземных цивилизаций.

Исследователи собираются продолжить искать необычные радиосигналы, а также подключат датчики тепла и света, способные обнаруживать инфракрасные и оптические сигналы. Они также посоветовали NASA привлечь к этой работе любых добровольцев, включая обычных интернет-пользователей.

Ранее мы сообщали, что миллиардер Юрий Мильнер готов вложить до $100 млн в поиски внеземной жизни. А американский уфолог и вовсе уже нашёл пришельцев. Правда, пока только на бумаге — эксперт обнаружил лицо пришельца на долларовой купюре.

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