Миллиардер Юрий Мильнер вложит 100 млн долларов в поиск пришельцев

Поиск внеземных форм жизни в скором будущем будет профинансирован миллиардером Юрием Мильнером. Он собирается инвестировать в данное дело около 100 миллионов долларов.

По словам крупного предпринимателя, его вдохновили идеи Стивена Хокинга, известного ученого из Великобритании. Реализацией данного проекта займутся специалисты института SETI, занимающегося нахождением представителей инопланетных цивилизаций. Около трех лет назад вместе с женой Мильнер создал фонд Breakthrough Initiatives, который затем вложил деньги в развитие проекта Listen, отслеживающего сигналы из космоса. Миллиардером была также профинансирована инициатива Starshot, связанная с созданием небольшого космического парусника, с помощью которого исследователи собираются изучить ближайшие экзопланеты.

Деньги Мильнера будут направлены на реализацию космической миссии внутри нашей звездной системы. Первый парусник будет отправлен либо на Европу, луну Юпитера, либо на Энцеладу, которая крутится вокруг Сатурна. Дело в том, что у этих объектов, по мнению специалистов, имеется океан, скрывающийся под толщей льда. Предприниматель также интересуется Венерой, в атмосфере которой вполне могут иметься пригодные для жизни условия.