NASA показало на видео заходящую за вулкан на Канарских островах огромную Луну

Сотрудники NASA разместили в Интернете видеоролик, на котором демонстрируется огромная Луна, заходящая за вулкан Тейде, расположенный на Канарских островах.

В описании к записи указывается, что ее автором является специалист по имени Даниэль Лопес, а снята она была весной 2018 года. Для этого работник «НАСА» использовал телескопическую линзу. В результате ему удалось запечатлеть «молочную Луну», возникшую в ходе первого полнолуния. Рядом с вулканом находилась группа людей, наблюдавшая за восходом Солнца.

Люди, находившиеся возле Тейде, тоже могли заметить, что естественный спутник Земли обладает несвойственными ему размерами. Причина этому заключается в оптической иллюзии, которая происходит из-за того, что планета как бы «растворяет» Луну позади вулкана.