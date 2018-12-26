NASA показало изображения праздничного астероида

В декабре 2018 года к Земле приблизился большой астероид 2003 SD220, который предоставил астрономам прекрасную возможность получить детальные радиолокационные изображения его поверхности, а также добыть информацию о его форме и орбите.

Астероид благополучно пролетел мимо Земли в субботу, 22 декабря, на расстоянии около 2,9 миллиона километров. Это был самый близкий подлет объекта за последние 400 лет. В 2070 году он должен будет приблизиться к нашей планете на еще несколько десятков тысяч километров.

На радиолокационных изображениях можно увидеть астероид длиной не менее 1,6 километра, а его форма напоминает бегемота, плавающего в реке. Снимки были получены 15-17 декабря с помощью 70-метровой антенны NASA, расположенной в комплексе дальней космической связи Голдстоун (Калифорния), 100-метрового радиотелескопа Грин-Бэнк из Национальной радиоастрономической обсерватории, находящейся в Западной Виргинии, и 305-метровой антенны Обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

Грин-Бэнк играл роль приемника мощных микроволновых сигналов, передаваемых либо Голдстоуном, либо планетарным радаром Аресибо, финансируемым NASA, в так называемой «конфигурации бистатического радара». Использование одного телескопа для передачи данных, а второго – для их получения, позволяет ученым детальнее рассмотреть тот или иной космический объект. К тому же этот метод дает возможность получить радиолокационные изображения приближающихся и медленно вращающихся астероидов.

«Радиолокационные изображения позволяют достичь беспрецедентного уровня детализации, сопоставимого с данными, получаемыми при пролете космического аппарата», – отметил Лэнс Беннер, сотрудник Лаборатории реактивного движения в Пасадене (Калифорния) и ведущий ученый обсерватории Голдстоун.

«Наиболее заметным элементом поверхности является выступающий хребет, который, видимо, частично обвивает астероид возле одного из его концов. Он возвышается примерно на 100 метров над окружающей местностью. Данные показывают многочисленные яркие пятна небольших размеров, которые могут быть отражениями от валунов. Изображения также демонстрируют группу темных круглых элементов около правого края, которые, скорее всего, являются кратерами», – добавил специалист.

Изображения подтверждают информацию, полученную в ходе более ранних измерений «кривой блеска» солнечного света, отраженного от астероида, и от радиолокационных снимков, сделанных Аресибо в предыдущие годы. Оказалось, что 2003 SD220 имеет чрезвычайно медленный период вращения, составляющий около 12 дней, причем сам процесс происходит вокруг «неосновной оси». Подобное явление редко встречается среди околоземных астероидов, большинство из которых вращаются вокруг своей самой короткой оси.

Разрешение снимков составило 3,7 метра на пиксель, то есть их детализация в 20 раз превысила аналогичный показатель изображений, сделанных при предыдущем приближении астероида к Земле (в 2015 году). Новые радиолокационные данные обеспечат ученых важной информацией о распределении плотности внутри объекта.

«В этом году, благодаря нашим знаниям о медленном вращении 2003 SD 220, мы смогли спланировать получение прекрасных радиолокационных изображений, используя самые большие радиотелескопы в стране, имеющие одну тарелку», – заявил Патрик Тейлор, старший научный сотрудник Университетской ассоциации космического исследования (USRA) в Лунно-планетном институте (LPI) в Хьюстоне.

«Новая информация об астероиде позволяет нам реконструировать его форму и состояние вращения, как это было сделано с Бенну в рамках миссии OSIRIS-Rex. В результате мы сможем лучше понять, как формировались и развивались эти небольшие тела с течением времени», – сообщил Эдгард Ривера-Валентин, ученый USRA в LPI.

Патрик Тейлор вел наблюдение за бистатическими радарами в Обсерватории Грин-Бэнк, где находится одноименный управляемый радиотелескоп, считающийся крупнейшим в мире. Ранее он руководил наблюдениями в Обсерватории Аресибо, а теперь возглавит проект по реконструкции формы 2003 SD 220.

Данный астероид был обнаружен 29 сентября 2003 года астрономами в рамках Поиска околоземных объектов в Обсерватории Лоуэлла (LONEOS), расположенного в Флагстаффе (Аризона). Речь идет о проекте ранней съемки околоземных объектов, поддерживаемом NASA. Его относят к «потенциально опасным астероидам», так как он имеет большие размеры и близко подлетает к орбите Земли. Тем не менее, новые радиолокационные изображения позволили тщательней изучить его орбиту и подтвердить предположения о том, что он не представляет угрозы для планеты, по крайней мере, в ближайшие несколько сотен лет.