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В ФОКУСЕ

На видео запечатлен взрыв самой мощной авиабомбы США

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категория: В ФОКУСЕ

Соединенные Штаты осуществили испытания своих самых мощных авиационных бомб GBU-57. Видео с тестированием было опубликовано в сети Интернет.

Эти неядерные снаряды весят почти четырнадцать тонн и способны пробивать бетонный слой толщиной девятнадцать метров (высота шестиэтажного дома), поэтому они идеально подходят для разрушения бункеров, находящихся под землей, или больших наземных построек. На размещенных кадрах показано использование бомб в полевых условиях.

Доставкой GBU-57 занимались современные стелс-бомбардировщики B-2, считающиеся самыми дорогими воздушными суднами в мире. Всего один такой самолет обошелся американскому бюджету в 2 миллиарда долларов.

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