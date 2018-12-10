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В ФОКУСЕ

На Урале ликвидировали департамент Глацких и создали новое министерство

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категория: В ФОКУСЕ

В Свердловской области расформировали отдел, занимавшийся молодежной политики и возглавляемый Ольгой Глацких. На его «осколках» было организовано новое министерство.

Данное ведомство возьмет на себе работу с молодежью и развитие образования в области. Этот указ подписал лично Евгений Куйвашев, глава региона. Согласно словам чиновников данное решение позволит увеличить эффективность работы госорганов. Однако они не стали комментировать наличие связи между указом и недавним неоднозначным высказыванием Глацких.

Свердловская чиновница стала известна на всю Россию своим заявлением о непричастности государства к проблемам молодежи, так как оно не просило родителей рожать их. Позднее она извинилась за свою речь, однако не стала увольняться, отметив, что данное решение должно принять ее вышестоящее руководство.

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