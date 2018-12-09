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В ФОКУСЕ

На Украине задумались о создании ядерного оружия

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категория: В ФОКУСЕ

Петр Гаращук, украинский генерал-майор, в рамках сегодняшнего телеэфира сообщил, что в стране есть все нужные средства для разработки собственного атомного оружия.

По словам военного, на Украине присутствуют все требуемые мощности для изготовления и ввода в эксплуатацию своего ядерного вооружения. Он уверен, что в государстве могут выпускать не только бомбы с атомной сердцевиной, но и эффективные ядерные боеголовки для ракетных снарядов. Гаращук считает, что днепропетровское предприятие, предназначенное для производства МБР, не имеет аналогов на планете.

Генерал добавил, что ни КНР, ни РФ, ни США не смогли создать ракету, именуемую «Сатана». По его мнению, Украине не нужно бояться возможности введения санкций из-за разработки атомного вооружения, учитывая современные реалии.

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