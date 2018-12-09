На МКС прибыла рождественская «посылка» SpaceX

В субботу после небольшой задержки, вызванной потерей связи, на Международную космическую станцию наконец-то прибыл грузовик Dragon, запущенный компанией SpaceX и заполненный различными рождественскими лакомствами.

Космический аппарат «Драгон» пристыковался к орбитальной лаборатории через три дня после запуска с мыса Канаверал. Командующий Александр Герст использовал большую роботизированную руку станции, чтобы захватить грузовой корабль. Оба объекта в это время находились в 250 милях от поверхности Тихого океана.

Астронавту потребовались две попытки, чтобы подобраться к грузовику на достаточно близкое расстояние для его захвата.

В NASA отменили первое приближение Dragon из-за проблем с сетью связи, позволяющей общаться с экипажем станции. Отказ оборудования в Нью-Мексико, являющегося частью спутниковой системы слежения и ретрансляции данных (TDRSS) космического агентства привел к временной потери связи с МКС. В целях безопасности Управление полетом приказало «Драгону» остановится.

Спустя два с половиной часа, после того как NASA переключилось на другой спутник TDRSS, была осуществлена вторая попытка, которая увенчалась успехом.

Состыкованный грузовик содержит в себе все необходимое для того чтобы астронавты смогли приготовить себе рождественский обед. В нем также находятся черви и мыши, предназначенные для проведения научных экспериментов, и более 2270 килограммов оборудования для станции.

Праздничная еда включает в себя копченую индейку, запеканку из зеленой фасоли, цукаты, клюквенный соус и фруктовый кекс. Астронавты смогут также насладиться вкусом песочного и обычного печенья.

В Рождество на борту космической станции останутся три человека, а остальные вернутся на Землю 20 декабря. В настоящий момент времени на ней проживают двое американцев, двое россиян, один канадец и один немец.

Это второе путешествие «Драгона» к МКС – в прошлый раз тот же самый грузовик использовался в 2017 году.

Первая ступень ракеты Falcon 9, использованной для запуска грузового аппарата в минувшую среду, была отбуксирована в порт. Напомним, что при приземлении у нее вышла из строя одна из систем, из-за чего она упала в море. Однако в SpaceX отмечают, что оборудование получило минимальный ущерб, поэтому его вполне можно будет применять в следующих пусках.

SpaceX занимается отправкой грузов на МКС, начиная с 2012 года. Это уже шестнадцатая поставка, проведенная в рамках контракта с NASA. К станции сейчас пристыкованы еще два космических грузовика: один российский, а другой отправлен второй коммерческой компанией – Northrop Grumman.