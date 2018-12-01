На Марсе обнаружен загадочный блестящий предмет

На марсианской поверхности был найден загадочный блестящий объект, который внешне схож с золотым самородком. Данную вещь заметил марсоход Curiosity при плановой съемке.

На официальном интернет-портале «НАСА» в разделе, который посвящен операции Curiosity, отмечается, что этот объект был назван Little Colonsay (в переводе с английского звучит следующим образом: «маленький Колонси»). Точно такое же наименование имеет остров, находящийся севернее Шотландии. Этот странный предмет замечали и ранее на одном из фотоснимков, сделанных ровером.

Доктор Сюзанна Швенцер отмечает, что команда планирования уже занялась изучением этого объекта. Согласно предварительным данным он является обычным метеором, однако для более точного ответа им нужно провести химический анализ тела.