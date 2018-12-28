На Луне обнаружена огромная черная полоса

Эксперты в сфере уфологии заметили на Луне таинственную черную полосу, которая окутала собой практически весь спутник.

На размещенном в Сети видео, которое было снято в Азербайджане неподалеку от горного склона Базардюзю, демонстрируется огромная линия черного цвета, перемещающаяся по лунной поверхности снизу вверх. По словам местных, они часто замечали это необычное явление и до сих пор никто не смог объяснить его.

Скептически настроенные пользователи отмечают, что эта черная линия является обычной тенью от электрического кабеля, однако сторонники теории заговоров не согласны с ними. Они уверены, что эта полоса как-то связана с базами на Луне, построенными пришельцами.