Модрич впервые стал обладателем «Золотого мяча»

Лука Модрич, игрок хорватской команды и футбольного клуба «Реал», в первый раз за свою профессиональную карьеру получил престижную награду «Золотой мяч».

Крупное спортивное издание France Football ежегодно проводит голосование, по результатам которого выбирается победитель. В данном опросе участвуют известные спортивные журналисты. В итоге Модричу удалось обогнать не только Антуана Гризманна, футболиста «Атлетико», но и Криштиану Роналду, нападающего «Ювентуса».

Летом текущего года Модрич в составе команды Хорватии смог добраться до финала мирового турнира, прошедшего в Российской Федерации. Хоть хорватская сборная и проиграла Франции в финальном матче, однако Модрича все равно признали лучшим футболистом чемпионата.