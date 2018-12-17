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В ФОКУСЕ

Модель Кира Майер приговорена к 14 месяцем колонии-поселения

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категория: В ФОКУСЕ

Модель Кира Майер приговорена Пресненским судом города Москвы к четырнадцати месяцам в колонии-поселении. Такое наказание она получила за нападение с причинением телесных повреждений на сотрудников ДПС. Полицейские остановили в центре столицы автомобиль «Мерседес», управляемый ею без водительского удостоверения.

В срок наказания суд засчитал время нахождения в изоляторе временно содержания с 28 мая. Этот период включен в срок отбывания наказания по схеме «день за два». Таким образом девушка с обложки до Нового года выйдет на свободу.

Это уже второе решение Пресненского суда в отношении Майер. Вынесенное ранее было отменено вышестоящим судом из-за выявленного ряда процессуальных нарушений. Изначально она была приговорена к полутора годам колонии-поселения.

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