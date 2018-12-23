Минобороны РФ опубликовало видео с учений Ту-95 и Ту-160

В честь празднования Дня дальней авиации ВКС РФ сотрудники Минобороны решили разместить в Интернете ролик, на котором демонстрируются маневры, проведенные Ту-95 и Ту-160 в текущем году.

Данный праздник отмечается каждый год 23 декабря – именно в этот день был проведен первый тестовый полет отечественного самолета-бомбардировщика под названием «Илья Муромец». Он был осуществлен ровно 105 лет назад. Что касается опубликованных кадров, то на них можно также увидеть совместные учения пилотов Ту-160 с военнослужащими из Венесуэлы.

В уходящем году воздушные судна, относящиеся к соответствующей категории авиации, смогли налетать свыше 20 000 часов. Их летчики принимали участие в крупнейших военных учениях «Восток-2018» и в прочих подобных мероприятиях.