Минобороны раскрыло сроки поставок модернизированных Ту-160М2

Сергей Кобылаш, генерал-лейтенант ВВС РФ, сообщил о том, что в скором времени российская армия получит на вооружение усовершенствованные боевые самолеты Ту-160М2.

Согласно словам военного инженерам удалось намного повысить параметры данных бомбардировщиков, поэтому их удастся использовать еще как минимум сорок лет. В рамках проекта по улучшению техники ее кабину оборудовали новейшей авионикой. В эти воздушные судна будет установлена бортовая радиоэлектронная система, бортовой защитный комплекс и множество других современных элементов.

После модернизации Ту-160М2 сможет использовать новейшее авиационное вооружение, а его радиус действия заметно вырастет. Сборку усовершенствованных самолетов начали в декабре 2018 года на авиазаводе, расположенном в Казани.