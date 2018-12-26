Минобороны опубликовало видео боевых стрельб ЗРК «Тор»

Представители Минобороны РФ разместили в Интернете видеоролик с демонстрацией боевых стрельб ЗРК «Тор-М2У». Запись была впервые опубликована на телеканале «Звезда».

Согласно словам Вадима Астафьева, представителя Южного военного округа, учения были проведены на военном полигоне, расположенном на территории Астраханской области. Стрельбы осуществило одно из подразделений ПВО. Он добавил, что в рамках этого мероприятия расчетам установок удалось взорвать более десяти специальных мишеней, которые были запущены с разных сторон.

Личным составом были также отработаны действия, связанные с заряжанием данных комплексов ПВО. В конце Астафьев добавил, что, как только стрельбы были завершены, подразделения вернулись в место их постоянного базирования и заступили на боевое дежурство.