Минимизация основных рисков на начальном этапе торговой сессии

Кто такой трейдер? Если вдаваться в размышления, то можно прийти к логичному выводу — человек, желающий улучшить своё финансовое состояние. Здесь для этого есть все возможности. Но чтобы их не упустить, нужно правильно торговать, с отсутствием потерь или минимальным их количеством. И чтобы добиться таких результатов, следует максимально тщательно изучить потенциально прибыльные тактики торговой стратегии.

Начинающий трейдер выбрал торговую стратегию на минимальных лотах. В таком случае можно адресно минимизировать риски торговой сессии, обращаясь к каждой тактике данной стратегии:

минимизация риска при осуществлении первой тактики. Эти действия связаны с выбором брокера. Между трейдером и брокером существует конфликт интересов. Брокер получает маржу от количества и величины ордеров. Трейдер может иметь отличную торговую стратегию. Для выбора коммуникабельного визави трейдеру поможет общение на форумах специализированных сайтов отзывов с опытными специалистами;

минимизация риска в процессе второй тактики. Начинающий трейдер регистрирует кабинет на сайте брокера и скачивает для начала не сложную стандартную платформу для проведения торговых операций. Далее нужно открыть три долларовых счета, на покупку, продажу и накопление денег. Для перевода валюты на счета требуется выбрать такие платежные системы, которые берут сравнительно меньшую комиссию за транзакции и конвертацию, в сумме достигающие порой до двадцати пяти процентов от заявленного объема. Такой размер потерь получается и при выводе денег из полученной прибыли на карточку;

минимизация риска по итогам проведения третьей тактики. Прибыльную торговлю обеспечивает соотношение параметров, отраженных на панели торговой платформы. К первому такому показателю относится «уровень». Трейдеры с опытом работают на планке в 100%, открывают крупные ордера и снимают большую прибыль. Новички этого делать не могут, так как не изучили фундаментальный и технический анализ. В этом случае рекомендуется торговать на уровне в две тысячи процентов, что сведет риски автоматического закрытия ордеров к нулю;

четвертая тактика обеспечивает минимизацию такого риска, который связан с неумелым анализом графика «Stochastic». Дело в том, что при открытии ордера, например, на покупку валюты, цена может развернуться в противоположную сторону. Прибыль временно будет заблокирована, а этот факт отразится на панели торговой платформы в виде знака минус в трафарете «прибыль». Но график об этом заранее сигнализирует с помощью показа устойчивой тенденции изменения предпочтений трейдеров на среднесрочном отрезке времени «D1» и «W1».

В заключение можно добавить для начинающего трейдера мысль о том, что игнорирование даже небольшого, на первый взгляд, риска торговли на валютных парах в итоге может обернуться большими потерями при закрытии ордера.