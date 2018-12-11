Микрозаймы на карту — быстрое решение финансовых проблем

В любой момент может потребоваться небольшая сумма денег на несколько дней, например, до зарплаты, в таком случае у человека появляется необходимость в поиске дополнительных денег. Близких зачастую не хочется просить о такой услуге, так как это может повлечь за собой ухудшение взаимоотношений. Что касается банков, то большая часть из них не выдает кратковременные кредиты, так как такие процедуры для них не выгодны. В таком случае самый приемлемый вариант – оформление микрозайма на карту Сбербанка.

Кто может получить микрозайм и что нужно учесть?

Микрофинансовые организации уже давно прославились простотой и скоростью оформления займов для всех желающих. Кредиторы таких организаций не проверяют кредитную историю и платежеспособность клиента, не просят собирать большой пакет документов и долго ожидать рассмотрения заявки. Как правило, на оформление подобного займа уходит не более часа, что позволяет получить необходимую сумму в короткие сроки и удовлетворить с их помощью текущие потребности.

При оформлении микрозайма обязательно нужно правильно рассчитывать свою платежеспособность и финансовые возможности, чтобы в будущем не возникло серьезных проблем с выплатой взятого микрозайма. А вот ознакомиться с кредитными предложениями и оформить займ можно на https://topruszaim.ru

Преимущества такого вида займа

У подобного займа имеется несколько весьма значимых преимуществ:

1. Скорость оформления. Процедура оформления всех необходимых документов, одобрение заявки и получение средств занимает от 20 минут до 1 часа, что позволяет получить необходимую сумму в крайне короткие сроки.

2. Деньги получаются практически мгновенно после одобрения кредита, они зачисляются на банковскую карту заемщика. Это избавляет клиента от необходимости посещать отделение финансово организации для получения денежных средств (а ведь и не всегда есть возможность это сделать).

3. Нет необходимости в наличии хорошей кредитной истории, как, например, при оформлении банковского кредита. Кредитор микрофинансовой организации не проверяет кредитную историю своего клиента, но при этом данные о взятом займе будут в нее вноситься. Таким образом, у человека есть возможность исправить свою кредитную историю, взяв несколько займов.

4. Кредитор микрофинансовой организации не попросит своего клиента предоставить залог или поручителя по кредитному договору, так как в качестве гарантии по кредиту он просто ужесточает сами условия кредитования.

5. При досрочном погашении займа на клиента не будут налагаться дополнительные выплаты за проведение этой процедуры, даже наоборот, получится немного сэкономить, так как проценты все-таки начисляются ежедневно.