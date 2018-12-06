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КОСМОС

Маск опубликовал видео крушения первой ступени Falcon 9 после запуска Dragon

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категория: КОСМОС

Илоном Маском, главой SpaceX, был размещен ролик в «Твиттере», где демонстрируется крушение базовой ступени Falcon 9 в воды Атлантического океана.

По словам предпринимателя из США, двигатели смогли своевременно стабилизировать вращение носителя, а потому он совершил мягкую посадку в океан. К тому же сама ракета с успехом выполнила свою основную задачу – отправила грузовик «Драгон» на земную орбиту. Через несколько дней он доставит на МКС почти две с половиной тонны различных грузов.

Падение ступени на воду связано с отказом одного из ее механизмов. Однако сама ракета, судя по последним данным, оказалась не повреждена. Миллиардер добавил, что к месту ее приземления уже была отправлена спасательная команда.

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