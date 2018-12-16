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В ФОКУСЕ

Малый ракетный корабль «Мытищи» завершил госиспытания

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категория: В ФОКУСЕ

Представители российского Минобороны отметили, что 17 декабря ВМФ страны получит на вооружение малый ракетный корабль (МРК) «Мытищи», завершивший несколько дней назад гостесты.

Тестирование боевого судна было проведено в районе Балтийского моря. В рамках него специалисты проверили работу сразу нескольких систем, узлов и механизмов морского транспорта, начиная от двигателя и заканчивая электропроводкой. Они также осуществили тестовый запуск ракет. Корабль продемонстрировал хорошую мобильность и управляемость.

Данный МРК был изготовлен на верфи «Пелла», расположенной в городе Санкт-Петербург. Судна проекта «Мытищи» способны разгоняться до 55 километров в час и больше, а их водоизмещение составляет восемьсот тонн. Они оснащаются несколькими типами ракет, включая «Калибры». В России будут построены восемнадцать подобных кораблей.

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