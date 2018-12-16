Малый ракетный корабль «Мытищи» завершил госиспытания

Представители российского Минобороны отметили, что 17 декабря ВМФ страны получит на вооружение малый ракетный корабль (МРК) «Мытищи», завершивший несколько дней назад гостесты.

Тестирование боевого судна было проведено в районе Балтийского моря. В рамках него специалисты проверили работу сразу нескольких систем, узлов и механизмов морского транспорта, начиная от двигателя и заканчивая электропроводкой. Они также осуществили тестовый запуск ракет. Корабль продемонстрировал хорошую мобильность и управляемость.

Данный МРК был изготовлен на верфи «Пелла», расположенной в городе Санкт-Петербург. Судна проекта «Мытищи» способны разгоняться до 55 километров в час и больше, а их водоизмещение составляет восемьсот тонн. Они оснащаются несколькими типами ракет, включая «Калибры». В России будут построены восемнадцать подобных кораблей.