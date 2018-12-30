Лукашенко подарил Путину мешки с картошкой и сало на Новый год

Александр Лукашенко, белорусский лидер, решил подарить своему коллеге из РФ Владимиру Путину сало и несколько мешков картошки в честь наступающего Нового года.

Согласно заявлению Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря руководителя Республики Беларусь, в мешках находится картошка сразу нескольких сортов. Ее подготовили по спецзаказу Путина. Все сорта можно использовать для готовки разных блюд, начиная от пюре и заканчивая драниками.

Глава белорусского государства не забыл и о других лидерах стран СНГ. К примеру, он отправил им уникальные елочные игрушки, созданные умелыми мастерами вручную. В президентской администрации долгое время ломали голову над тем, какие подарки подготовить для глав государств. Однако первые варианты шаров оказались слишком тяжелыми, поэтому их было решено переделать.

Ранее в Москве прошла встреча двух лидеров, в ходе которой Путин и Лукашенко обсуждали российско-белорусские отношения за закрытыми дверьми.