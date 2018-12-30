Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Лукашенко подарил Путину мешки с картошкой и сало на Новый год

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Александр Лукашенко, белорусский лидер, решил подарить своему коллеге из РФ Владимиру Путину сало и несколько мешков картошки в честь наступающего Нового года.

Согласно заявлению Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря руководителя Республики Беларусь, в мешках находится картошка сразу нескольких сортов. Ее подготовили по спецзаказу Путина. Все сорта можно использовать для готовки разных блюд, начиная от пюре и заканчивая драниками.

Глава белорусского государства не забыл и о других лидерах стран СНГ. К примеру, он отправил им уникальные елочные игрушки, созданные умелыми мастерами вручную. В президентской администрации долгое время ломали голову над тем, какие подарки подготовить для глав государств. Однако первые варианты шаров оказались слишком тяжелыми, поэтому их было решено переделать.

Ранее в Москве прошла встреча двух лидеров, в ходе которой Путин и Лукашенко обсуждали российско-белорусские отношения за закрытыми дверьми.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Разбивающий на видео кирпичи ростовчанин удивил британцев
  2. В Сети появилось видео массовой драки в Петербурге
  3. Тысячи сербов вышли на улицы для участия в митинге против президента страны

Эти новости могут вас заинтересовать

Сборная России уступила победу в матче со сборной Уругвая

При наезде такси на толпу в центре Москвы пострадали фанаты из Мексики

В Латвии призвали не бояться российских ракетных пусков перед Пасхой

В результате возгорания самолета в Сочи пострадали 18 человек

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках