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В ФОКУСЕ

Ломаченко одолел Педрасу по очкам

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категория: В ФОКУСЕ

Василий Ломаченко, украинский боец и обладатель чемпионского пояса WBA, смог одолеть уроженца Пуэрто-Рико Хосе Педрасу, став тем самым чемпионом мира WBO и суперчемпионом мира WBA.

Впрочем, битва далась украинского спортсмену нелегко, так как его противник смог устоять на ногах абсолютно все раунды. Хоть украинец и отправлял своего оппонента в нокдаун два раза, однако тот каждый раз поднимался. В результате Ломаченко удалось победить его только по очкам, причем так решили все три судьи.

В рамках своей профессиональной карьеры украинец провел уже 13 боев, из которых проиграл лишь один раз. Когда он был любителем, ему удалось дважды стать чемпионом Олимпийских игр. Пуэрториканец участвовал в 27 боях, 25 из которых закончились его победой.

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