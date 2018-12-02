Кунченко во второй раз одержал победу в UFC

Алексей Кунченко, боец из РФ, смог одолеть уроженца Японии Юшина Оками в рамках одного из турниров UFC. Все судьи решили присудить победу российскому спортсмену.

Бой состоялся в ходе чемпионата Fight Night 142, прошедшего на территории Австралии. Он продлился всего 3 раунда, по окончанию которых судьи сообщили, что Кунченко вышел победителем из данного поединка.

Стоит отметить, что профессиональная карьера россиянина насчитывает 20 боев, причем все они завершились его победой. Однако в UFC он выступает всего во второй раз. Но даже смена «обстановки» не помешала ему продолжить свое победоносное шествие.