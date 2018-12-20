Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в порт Шри-Ланки

Представители ВМФ РФ сообщили о том, что в порт Коломбо, расположенный в Шри-Ланке, с деловым визитом зашли три российских военных корабля. Они пробудут там до 24 декабря.

В сообщении указывается, что в области пирса было проведено торжественное мероприятие, связанное со встречей боевых судов России. В этом событии приняли участие работники российского посольства и представители ВМС Шри-Ланки. Они приветствовали командиров и моряков «Варяга», «Бориса Бутома» и «Адмирала Пантелеева».

Отмечается, что сегодня, 20 декабря, будет проведено совместное обсуждение вопросов, связанных с обеспечением данного похода. Планируется также осуществить ряд протокольных мероприятий. Российские военнослужащие же смогут изучить достопримечательности Коломбо и провести дружеские матчи с коллегами из ВМС Шри-Ланки.