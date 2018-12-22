Компании отказались страховать пуски с космодрома Восточный

Страховщики никак не отреагировали на тендер, связанный со страхованием стартовой площадки космодрома Восточный во время пуска двух аппаратов, намеченного на 27 декабря.

Государство предложило компаниям более 29 000 000 рублей. По причине отсутствия заявок тендер был признан несостоявшимся. В случае уничтожения или ущерба стартового комплекса страховщик должен был выплатить 7,3 миллиарда рублей.

Грядущий старт окажется 4-м в истории данного космодрома. Прошлый пуск был осуществлен в начале текущего года. В рамках него РФ смогла вывести в космос два спутника из серии «Канопус». Стартовый стол тогда был застрахован на ту же сумму, а стоимость контракта составила 25 миллионов рублей.