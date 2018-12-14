Коллеги заступились за сравнившего зрителей с быдлом Гайдуляна

Работники кино и театра решили заступиться за Андрея Гайдуляна, известного по роли Кузи в телесериале «Универ». Недавно он назвал зрителей спектакля, поставленного в Петропавловске-Камчатском, быдлом.

По словам Бориса Смолкина, одного из театральных актеров, корректно называть быдло быдлом. Виталий Гогунский, коллега Гайдуляна, отметил, что благодаря мощной медиа рекламе в театры начинает ходить быдло, которое не соблюдает правил приличия. Он добавил, что Андрей является открытым и честным человеком, который никому не нахамит без веской на то причине.

Ранее Гайдулян после участия в очередном спектакле сообщил зрителям, что они вели себя отвратительно. Он отметил, что ни разу за всю его карьеру люди не выкрикивали со своих мест прямо во время реплик. Потом он показал рукой на слово «быдло», которое было изображено на одной из декораций.