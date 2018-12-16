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В ФОКУСЕ

Коллеги добиваются увольнения изнасилованной дознавательницы из Уфы за пьянство

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категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники уфимского МВД, работающие вместе с изнасилованной дознавательницей, требуют, чтобы девушку поскорее уволили.

К такому решению они пришли после прибытия матери и адвоката потерпевший на место ее работы. Они пригрозили работникам правоохранительных органов негативными последствиями, если те станут расспрашивать дознавательницу об этом нашумевшем деле. После этого стражи правопорядка тут же отправились к начальству и потребовали уволить девушку за распитие алкогольных напитков на рабочем месте.

Коллеги пострадавшей уверены, что ее необходимо уволить за нарушение дисциплины – ранее на нее составили уже две служебные записки по этому поводу. Согласно одной из них девушка попала в дорожную аварию после корпоратива, сев за руль в пьяном виде.

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