Коллеги добиваются увольнения изнасилованной дознавательницы из Уфы за пьянство

Сотрудники уфимского МВД, работающие вместе с изнасилованной дознавательницей, требуют, чтобы девушку поскорее уволили.

К такому решению они пришли после прибытия матери и адвоката потерпевший на место ее работы. Они пригрозили работникам правоохранительных органов негативными последствиями, если те станут расспрашивать дознавательницу об этом нашумевшем деле. После этого стражи правопорядка тут же отправились к начальству и потребовали уволить девушку за распитие алкогольных напитков на рабочем месте.

Коллеги пострадавшей уверены, что ее необходимо уволить за нарушение дисциплины – ранее на нее составили уже две служебные записки по этому поводу. Согласно одной из них девушка попала в дорожную аварию после корпоратива, сев за руль в пьяном виде.