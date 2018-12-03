Министр энергетики Катара объяснил выход страны из ОПЕК

В издании Bloomberg заявили, что Катарские власти решили больше не оставаться членами Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК).

Журналисты отмечают, что данную информацию они получили от государственного министра Катара, возглавляющего ведомство по энергетическим делам. Он отметил, что страна перестанет являться участником ОПЕК, начиная с 1 января следующего года, а также сообщил, что теперь катарские компании сфокусируются на добыче газа и изготовлении СПГ.

Однако рынок нефти слабо отреагировал на данную новость. К примеру, нефтяные фьючерсы на марку Brent упали всего на шестнадцать центов, причем уже через двадцать минут потери были отыграны.