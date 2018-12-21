Какой натяжной потолок выбрать на кухню

Трудно найти две абсолютно одинаковые кухни. Каждой из них свойственен свой особый микроклимат, но почти всегда это то повышенная влажность, то резкие перепады температуры и копоть. Не всякая отделка способна выдержать подобные испытания, и больше всего достается, конечно, потолку. Поэтому он должен быть не только красивым, но и обладать следующим рядом свойств: быть пожаростойким и влагостойким, не впитывать запахи, легко чиститься и переносить колебания температуры. Всеми вышеперечисленными качествами обладают натяжные потолки. Если вы решили заказать натяжной потолок, то должны быть в курсе их особенностей:

относятся к трудновоспламеняемым материалам и при горении не выделяют вредных веществ;

отталкивают пыль и влагу, что препятствует развитию микроорганизмов;

не требуют особого ухода;

выдерживают колебания температур от -5 до +50°C;

долговечны.

Ввиду всех этих свойств натяжные потолки для кухни являются идеальным вариантом. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что кухня — это место, где собирается вся семья. Поэтому эстетическая привлекательность интерьера не менее важна, чем практическая сторона вопроса. И здесь натяжные потолки для кухни будут самым приемлемым вариантом. Вы можете убедиться в этом, взглянув на ассортимент, представленный в нашем каталоге. Разнообразие фактур и богатая цветовая палитра позволяют воплотить в жизнь самые необычные дизайнерские идеи.

Двухуровневые натяжные потолки на кухне являются, пожалуй, одним из самых распространенных вариантов декора. С их помощью можно провести зонирование помещения, отделив обеденную зону от рабочей. Достаточно часто второй уровень размещают над кухонным гарнитуром, их цветовое оформление при этом может совпадать.

Потолок над рабочей зоной может быть выполнен в виде любой геометрической фигуры, но чаще всего это либо прямоугольник, либо волна. Что касается фактуры натяжного потолка, то обычно советуют монтировать глянцевое полотно, т. к. на них меньше всего оседает пыль и копоть. Хотя с эстетической точки зрения интерьеру кухни все же больше подходит матовая текстура. Двухуровневый потолок решает эту проблему. Вы можете сочетать глянцевое и матовое ПВХ-полотно, это смотрится оригинально и в то же время вполне гармонично.

Создать дополнительный уют на кухне поможет грамотно организованное освещение. Для семейных посиделок за обеденным столом лучше всего подойдет мягкий приглушенный свет, а вот над рабочей зоной освещение должно быть ярким и направлено вниз.