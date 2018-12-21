Как хорошо подготовиться к собеседованию в ВУЗ

Во многих высших учебных заведениях проводят собеседования с поступающими студентами. Да, порой результат не всегда зависит от знаний и качеств абитуриента, члены приемной комиссии тоже могут иметь свои сложности и противоположные убеждения. Но существует ряд правил, которые наиболее приемлемы для такого важного события. В статьи мы поговорим о них вкратце, в полной же мере все «лайфхаки» для будущего первокурсника раскрыты в этой статье: https://imeyupravo.com/trudovoepravo/kak-vzyat-tselevoe-napravlenie-na-uchebu-i-postupit-spisok-dokumentov-varianty-sovety.html

Выбирать одежду желательно классического или простого стиля. Не стоить надевать джинсы или модные свитшоты. В данном случае это неуместно. Лучше отказаться и от броских аксессуаров. Умеренный стиль одежды поможет произвести хорошее впечатление.

Отключите мобильный телефон, иногда звонки от друзей поступают в самый неподходящий момент, а если вдобавок на звонке стоит странная мелодия, то ситуация будет выглядеть неловко.

Забудьте о молодежном сленге и неуместных фразах, общайтесь грамотно и вежливо. Поздоровайтесь и представьтесь, сядьте поудобнее.

Постарайтесь чувствовать себя спокойнее. Да, иногда очень сложно не волноваться, особенно в такие моменты, и члены комиссии прекрасно понимают это, но впадать в панику и трястись от страха не самый лучший вариант. Преподаватели всего лишь хотят узнать студента получше и понять, сможет ли он освоить программу учебного заведения.

Оставайтесь собой. Не нужно придумывать себе выдуманных наград и приписывать качества, которыми не обладаете. Демонстрировать чересчур высокое самомнение тоже моветон. Гораздо лучше оставаться самим собой и рассказывать все, как есть на самом деле, ничего не стесняясь.

Отвечайте на вопросы развернуто. Забыть про односложные фразы. Формулировать мысли четко и грамотно.

Не стоит также всем видом пытаться понравиться комиссии и доказывать, что именно вас так не хватало в этом ВУЗе. Вы всего лишь обычный человек и не можете хватать все звезды с неба.

Задавайте встречные вопросы. Если что-то плохо услышано, не стесняться переспросить, если что-то интересует, тоже нужно спрашивать, таким образом вы покажете, что тоже выбираете и оцениваете условия учебного заведения.

Не нужно досконально зазубривать учебный материал перед собеседованием. Уровень знаний определенного предмета выявляют экзамены и тесты. На собеседовании задаются вопросы больше личного характера. По каким причинам вы пришли именно сюда, узнаются личные качества, планы на будущее, характер. Некоторые просят рассказать о своей семье.

Следуйте этим несложным правилам, возможность получить положительный ответ от комиссии ВУЗа значительно возрастет.