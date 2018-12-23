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В ФОКУСЕ

Кадыров не собирается становиться президентом в будущем

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В рамках недавнего интервью с журналистом телевизионного канала «Москва 24», Рамзан Кадыров, чеченский лидер, сообщил, что не собирается баллотироваться на пост президента РФ.

По словам главы чеченского региона, он хочет завершить свою политическую карьеру, находясь в должности руководителя республики. Он добавил, что не планирует становиться главой России или начальником одного из федеральных ведомств страны.

Ранее Кадыров уже заявлял, что ему бы не удалось работать на должности главы Министерства, так как, по его мнению, эта работа очень сложная и трудоемкая. Лидер Чечни отметил, что у него не хватило бы нервов на постоянные перелеты, поездки и совещания.

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