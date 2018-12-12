К чему приведет повышение уровня угрозы безопасности во Франции

Французское правительство повысило уровень угрозы безопасности до «непредвиденной атаки» – самого высокого уровня – после стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге во вторник вечером, приведшей к гибели нескольких людей. Однако что это значит на самом деле?

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер объявил рано утром в среду, что его правительство приняло максимально возможные меры безопасности после нападения одинокого стрелка, который убил, по меньшей мере, трех человек и ранил еще дюжину на знаменитой рождественской ярмарке.

Французская система тревожного оповещения об уровне террористической угрозы, известная как «Вижипират», включает в себя три уровня. После стрельбы в Страсбурге правительство подняло его до уровня «непредвиденной атаки».

Его цель – обеспечить максимальный уровень бдительности и безопасности. Он выбирается, когда правительство считает, что существует угроза еще одной неминуемой атаки.

«Это самый высокий уровень из трех существующих», – рассказала начальник французской полиции Сара-Лу Коэн.

«Он позволяет нам значительно усилить контроль, принять все необходимые меры с точки зрения развертывания сил полиции и проводить более систематические обыски на вокзалах и в аэропортах».

Эти дополнительные меры и ресурсы, вероятно, будут крайне необходимы французским силам безопасности, учитывая близость Страсбурга к границе с Германией (она находится всего в пяти километрах от города).

«Основная цель состоит в том, чтобы уберечь людей от опасности», – добавила Коэн.

«Стрелок совершил нападение, и он может совершить еще одно».

Этот уровень «непредвиденной атаки» касается всей страны.

В частности, некоторые дороги, общественный транспорт или школы могут быть закрыты. Армия в рамках операции «Страж», которая была запущена после теракта в Шарли Эбдо в январе 2015 года, тоже была приведена в повышенную готовность.

Количество французских полицейских серьезно возрастет в пунктах пересечения границы. Будут также проводиться дополнительные проверки. Однако правительство все же исключает возвращения чрезвычайного положения в стране, которое было введено после терактов в ноябре 2015 года в Париже.

В самом Страсбурге рождественская ярмарка останется закрытой, а центр города, где произошла стрельба, по-прежнему оцеплен. Однако школы было решено открыть.

Сотни сотрудников французских сил безопасности в настоящее время ищут одинокого стрелка, убившего и ранившего более одного десятка человек. Боевика уже опознали – он оказался в списке подозреваемых экстремистов. Об этом сообщили местные правоохранительные службы.

Французские власти также опасаются, что данное нападение может подстегнуть на аналогичные действия подражателей, желающих сымитировать действия боевика, воспользовавшись шумом и суетой бесчисленных рождественских ярмарок Франции.

По словам Кастанера, в настоящее время около 350 человек, включая полицейских, военнослужащих и пилотов вертолетов, идут по пятам преступника, который «посеял панику и террор» в восточном французском городе.