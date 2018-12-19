Итальянский архитектор Ренцо Пиано спроектирует новый Генуэзский мост

Власти в Генуе выбрали проект моста, который заменит обрушившуюся в конце лета 2018 года мостовую конструкцию Моранди. Его разработал самый известный из ныне живущих итальянских архитекторов Ренцо Пиано.

Контракт на восстановление моста, в результате обрушения которого погибли 43 человека, был заключен во вторник консорциумом, состоящим из трех итальянских строительных компаний: Salini Impregilo, Fincantieri и Italferr.

Их предложение, названное «For Genoa» (в переводе с английского звучит как «Для Генуи»), основано на идее, безвозмездно подаренной Пиано, который родился в северо-западном портовом городе и на сегодняшний день имеет там собственную студию.

«Пиано согласился наблюдать за реализацией проекта», – отметил мэр Марко Буччи. Организованный им совет потратил месяцы на то, чтобы решить, что именно заменит разрушенный путепровод. По словам мэра, Пиано выступит в качестве «технического руководителя» проекта восстановления, предоставляя свои услуги бесплатно.

«Этот мост должен прослужить 1000 лет и быть изготовлен из стали», – заявил Пиано, представив проект новой мостовой конструкции в сентябре текущего года. Его сооружение напоминает лодку с металлическими «парусами». Подобный образ был выбран в честь морского наследия Генуи. Оно также будет украшено 43 лампами, чтобы почтить смерть погибших в этом месте людей.

Ожидается, что строительство нового моста будет завершено через 12 месяцев. На его постройку уйдет 202 миллиона евро (около 15 миллиардов 200 миллионов рублей по текущему курсу).

Стальная конструкция длиной 1100 метров заменит путепровод, спроектированный итальянским инженером Риккардо Моранди в 1960-х годах и изготовленный из железобетона. Другие инженеры уже давно выражали беспокойство по поводу выносливости моста, а критики и вовсе отмечали, что его разрушение является «трагедий, которая рано или поздно должна была произойти».

В то время как следователи призывали снести остатки моста Моранди еще с августа, его демонтаж неоднократно задерживался. По словам Буччи, работы должны начаться в этом месяце, а строительство нового путепровода может стартовать к концу марта 2019 года.