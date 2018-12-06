Истребители Су-57 вооружат аналогом «Кинжала»

В СМИ сообщают, что истребитель Су-57 пятой генерации вооружат гиперзвуковой ракетой, параметры которой будут аналогичны нынешнему комплексу «Кинжал».

Данную информацию журналисты получили от источника, приближенного к авиастроительной сфере РФ. Этот проект является частью государственной программы, рассчитанной на ближайшие десять лет. Новые снаряды окажутся меньше «Кинжала», но будут обладать схожими боевыми показателями.

На данный момент времени носителем «Кинжала» может быть только истребитель МиГ-31К, прошедший специальную модернизацию. Причиной этому является большой вес и размеры ракеты. Данное оружие направлено на уничтожение кораблей противника. Дальность ее полета составляет 1,5 тысячи километров.