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В ФОКУСЕ

Холлоуэй одолел Ортегу и защитил титул чемпиона UFC

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категория: В ФОКУСЕ

Максом Холлоуэем, бойцом из США, был побежден его соотечественник Брайан Ортега. В результате он смог сохранить свой чемпионский пояс UFC в полулегком весе.

Бой состоялся в ходе очередного чемпионата UFC, прошедшего в городе Торонто (Канада). Холлоуэю удалось одолеть своего соперника в 4-м раунде благодаря техническому нокауту. Он защитил свой титул и добавил двадцатую победу в свою копилку. К тому же ему удалось продлить свое победоносное шествие до тринадцати боев.

Проигрыш Ортеги для многих стал неожиданностью, так как за свою профессиональную карьеру он успел поучаствовать в пятнадцати поединках, и до этого момента ему всегда удавалось побеждать своих оппонентов.

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