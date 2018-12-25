Хоккеисты «Салавата» подрались в раздевалке после проигрыша «Локомотиву»

Игроки хоккейного клуба «Салават Юлаев» устроили потасовку в помещении для смены формы после матча, в котором они проиграли «Локомотиву» со счетом 3:4.

Как только хоккеисты пришли в раздевалку, между Владимиром Ткачевым и Григорием Паниным началась словесная перепалка, которая в итоге переросла в драку. Другие игроки тут же попытались разнять дерущихся. Позднее они смогли помириться и даже опубликовали совместный снимок в Интернете.

По словам Панина, в команде отсутствуют разногласия, а недавний конфликт является одним из рабочих моментов, причиной которого стало желание победить. Напомним, что уфимский клуб проиграл в трех играх из четырех в рамках КХЛ.