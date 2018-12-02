Гвоздик одержал победу над Стивенсоном и завоевал чемпионский пояс

Александр Гвоздик, боксер из Украины, смог отправить в нокаут Адониса Стивенсона, боксера из Канады, и получить тем самым чемпионский пояс в полутяжелом весе.

Столкновение между украинцем и канадцем прошло на канадской арене. Бой оказался очень динамичным, а оппоненты выступали практически на равных. Однако в конце поединка на одиннадцатом раунде Гвоздик смог нокаутировать своего соперника, которого в свое время прозвали «Суперменом».

В результате теперь четыре украинских боксера являются обладателями чемпионских титулов. Практически сразу же после появления данной новости Александр Усик, еще один чемпион из Украины, поздравил Гвоздика на своей страничке в Instagram.