Госдепартамент США осудил подрыв автобуса в Египте

Роберт Палладино, заместитель руководителя Государственного департамента США, отметил, что Соединенные Штаты решительно осуждают подрыв пассажирского транспорта с туристами в Египте.

В Госдепе соболезнуют родным и близким погибших, а также желают выздоровления всем раненным. В настоящее время неизвестно, были ли среди путешественников американцы. Палладино добавил, что Штаты поддерживают Египет в борьбе с террористическими организациями и готовы оказать помощь египетским властям в поиске людей, ответственных за это преступление.

Данный инцидент случился в пятницу вечером в области, в которой расположены пирамиды. Подрыв транспортного средства привел к гибели четырех человек, еще одиннадцать получили различные ранения. Согласно предварительной информации среди них нет граждан Российской Федерации.