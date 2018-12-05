Госдеп пригрозил России «болью и последствиями» за задержанных украинских моряков

Американский Госдепартамент вновь призвал РФ вернуть домой моряков из Украины, которые были задержаны неподалеку от Керченского пролива. В случае отказа страну ждут «последствия и боль».

По словам одного из сотрудников Госдепа, россиянам нужно внимательно отнестись к призыву освободить украинский экипаж. В ином случае их ожидают серьезные последствия, причем боль с течением времени будет только нарастать. Он также отметил, что данное послание касается всех направлений, в которых Россия якобы проявляет агрессивное поведение.

Чиновник добавил, что Вашингтон считает инцидент, возникший на Черном море, «актом агрессии», направленным на эскалацию конфликта и ограничение судоходства в регионе. В Государственном департаменте подчеркнули, что пока Российская Федерация будет удерживать у себя моряков другого государства, США продолжат ухудшать последствия для нее.