Гонконгские черепахи оказались на грани вымирания из-за черного рынка

На Земле осталось только одно место, в котором в условиях дикой природы пытаются выжить исчезающие виды пресноводных черепах: Гонконг.

Трехполосые шарнирные черепахи являются естественными обитателями природных ручьев мегаполиса и окружающей их растительности, однако они стали настолько редки, что их практически невозможно увидеть в дикой природе. Зато очень легко отыскать ловушки на черепах.

Браконьеры ловят рептилий для их последующей продажи, которых затем держат в качестве домашних питомцев, употребляют в пищу или используют в традиционной китайской медицине.

Трехполосая шарнирная черепаха имеет особую желтую область на голове и три черные полосы на панцире. Речь идет об одном из видов шарнирных черепах, способных прятать свои конечности и голову внутри панциря, защищаясь тем самым от хищников.

Однако это не защищает их от браконьеров.

В ловушке

Исследователи при поддержке Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды правительства Гонконга регулярно посещают городские парки и расчищают их от ловушек.

«Судя по последним наблюдениям, количество браконьерских ловушек сокращается», – отметил Йик Хей Сун, эколог и доцент Школы биологических наук при Гонконгском университете.

«Однако недавние исследования показывают, что в определенное время года активность отлова черепах значительно возрастает. К тому же в некоторых местах браконьеры действуют гораздо активнее, чем в других», – заявил специалист.

Все дикие черепахи находятся под защитой государства.

Исследователи сообщают правительству, когда находят ловушку. Охота на диких животных наказывается лишением свободы на один год и штрафом в размере до 13 000 долларов США (около 900 тысяч рублей).

Трехполосые шарнирные черепахи включены в глобальный реестр Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Правительство Гонконга отмечает, что любого, кого обнаружат с исчезающими видами, оштрафуют на 1,3 миллиона долларов (около 90 миллионов рублей) и посадят в тюрьму на 10 лет.

Однако за последние три года только один человек был оштрафован, причем на сравнительно небольшую сумму в 1500 долларов, когда его поймали с оборудованием, предназначенным для охоты на диких существ, включая черепах. За последние годы никого ни разу не судили за поимку трехполосых шарнирных черепах.

По причине ценности этих черепах в качестве домашних животных их разводят во многих китайских фермах. К тому же любой может иметь дома дикую черепаху при наличии специальной лицензии на нее.

Впрочем, эксперты отмечают, что это создает лазейку для браконьеров, так как они нередко продают диких животных, указывая, что они якобы были взяты ими из ферм. К тому же владельцы магазинов прикрываются лицензиями, которые они получили более десяти лет назад.

Цены на черном рынке сильно разнятся, однако заводчики нередко продают трехполосых шарнирных черепах за 10 тысяч долларов и выше.

Программа разведения

В Китае многие виды черепах находятся под угрозой исчезновения, так как их ловят в огромных количествах, желая удовлетворить спрос на рынке лекарств, в продуктовой сфере и в области содержания домашних животных.

Полуводная трехполосая шарнирная черепаха была обнаружена в южном Китае, Вьетнаме и Лаосе. После того как защитники природы выяснили, что она вскоре исчезнет из дикой природы, Ферма и ботанический сад Кадури в Гонконге начали реализацию соответствующей программы разведения.

«Мы на протяжении почти 20 лет строили жизнеспособную колонию трехполосых шарнирных черепах. Этот вид в дикой природе находится на грани вымирания. Единственное место на планете, где имеются хоть какие-то свидетельства того, что они все еще размножаются в дикой местности, находится здесь, в Гонконге», – сообщил старший офицер охраны природы Кадуори Пол Кроу.

В то время как Гонконг большинству известен как мегаполис, утыканный небоскребами, на самом деле 40 процентов его площади являются охраняемой парковой зоной. Пышные леса и небольшие ручьи парков представляют собой идеальное место для трехполосых черепах, однако в них также легко попасть браконьерам.

Хоть программы разведения помогут спасти этот вид от вымирания, однако если закон не будет соблюдаться лучше, то вскоре он полностью исчезнет из дикой природы.