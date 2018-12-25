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В ФОКУСЕ

Глава Клинцов возместит расходы на поездку детей чиновников в Турцию

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категория: В ФОКУСЕ

Олег Шкуратов, мэр Клинцов, отметил, что собирается возместить все затраты на поездку в Турцию своей дочки и детей чиновников. Путешествие было организовано благотворительным фондом.

В СМИ отмечают, что Шкуратов желает прекращения «травли детей в прессе», поэтому готов передать собственные средства в фонд. Он добавил, что являлся членом делегации и участвовал в поездке, потратив при этом только свои деньги.

Ранее стало известно, что весной текущего года в Турцию были отправлены несколько десятков детей из Брянской области. Путешествие было оплачено благотворительным фондом. Оказалось, что некоторые съездившие в другую страну школьники являются детьми чиновников. Александр Богомаз, глава региона, позднее назвал поступок Шкуратова аморальным, а в ходе проверки местной прокуратурой были обнаружены нарушения в отборе детей.

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