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В ФОКУСЕ

Глацких заявила о приносимой обществу и молодежи пользе

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Ольга Глацких, свердловская чиновница, занимающаяся молодежной политикой в регионе и временно смещенная со своего поста, сообщила, что приносит пользу молодежи и обществу в целом.

Напоминаем, что во время беседы со школьниками-волонтерами в Кировграде госслужащая сказала, что государство ничем им не обязано, так как не просило родителей рожать их. Видео с соответствующим высказыванием быстро распространилось по Сети, вызвав критику со стороны многих россиян. Губернатор области позднее пообещал разобраться в данном вопросе.

Недавно Глацких отметила, что у нее пока отсутствуют планы по работе, однако решение о том, останется ли она трудиться в администрации или нет, должно будет принять вышестоящее руководство. Она добавила, что всегда работала честно и хоть не является оратором, но приносит пользу людям.

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