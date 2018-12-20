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В ФОКУСЕ

ГИБДД призывает проверять знания ПДД при замене прав

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категория: В ФОКУСЕ

В ГИБДД решили опубликовать новое предложение, согласно которому водителей хотят обязать повторно сдавать теоретическую часть экзамена во время замены прав.

Впрочем, по словам Михаила Черникова, главы Государственной автоинспекции, тестирование, вероятнее всего, будет носить добровольный характер. За его прохождение водители могут получить определенные бонусы, к примеру, скидку на покупку страхового полиса. Он добавил, что речь идет об обычном предложении, а не готовом проекте, так как эта тема требует дальнейшего изучения.

В обществе уже не раз обсуждалась необходимость повторной сдачи теоретической части. В Союзе автошкол отмечают, что за 10 лет многие пункты ПДД изменились, поэтому водителям нужно снова внимательно изучить их.

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