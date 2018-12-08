ФСБ назвала Крымский мост целью провокаций Украины

Как сообщил представитель ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский, основные нападки с украинской стороны связаны с Крымским мостом. Информацию об этом сообщает «Lenta.ru».

Вольский отметил, что нападки были замечены с самого начала строительства моста через Керченский пролив.

«Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», — сообщил вице-адмирал.

Он также добавил, что неоднократно представители Украины заявляли о необходимости разрушения моста. В ходе своего выступления Вольский не оставил без внимания инцидент, произошедший 25 ноября в Черном море. Он отметил, что украинские суда угрожали применить оружие против российских пограничников.

По словам представителя российской погранслужбы ФСБ, оружие на украинских судах было приведено в боевую готовность, и экипаж неоднократно заявлял, что они готовы к его применению.

«В ходе осмотров катеров установлено, что расчехленные артиллерийские установки находились в заряженном и приведенном к бою состоянии, то есть снаряд находился в патроннике, электропитание подключено», — отмечается в сообщении.

Напомним, что инцидент с участием украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» произошел 25 ноября. Суда ВСУ нарушили российскую границу и начали опасное маневрирование. Требования об остановке были проигнорированы. Все украинские моряки были задержаны сотрудниками погранслужбы. Возбуждено уголовное дело.