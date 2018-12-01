Финский журналист обвинил Россию в «глобальном потеплении»

Юсси Конттинен, сотрудник финской прессы, в своем недавнем материале упрекнул жителей РФ в том, что они нерационально применяют энергию и игнорируют глобальное потепление.

Согласно его словам, люди, живущие в «нефтяной державе» взяли себе в привычку расходовать энергию на отопление своих жилищ без острой на то необходимости и ездить на больших внедорожниках, выделяющих значительное количество вредных веществ. Он добавил, что ранее разговаривал с пенсионером из Якутии и тот был расстроен из-за того, что на улице стоит 30-градусный холод, так как раньше в это время температура опускалась до -40 градусов.

Он добавил, что в Российской Федерации весьма странно обсуждают изменения в климате. К примеру, в средствах массовой информации и учебных заведениях данную тему полностью игнорируют. Владимир Путин, лидер России, по его мнению, высказывается противоречиво по этому поводу, так как заявляет об угрозе похолодания, а не потепления.